فيديو.. رياح عاتية تتلاعب بطائرة أثناء الهبوط كـ«ورقة بالهواء»

تواصل- وكالات:

تسببت الرياح العاتية المصاحبة للعاصفة، التي تجتاح وسط أوروبا، في عرقلة هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية البولندية “إنتر إير” في مطار سالزبورغ النمساوي.

وأظهر شريط فيديو، التقطه المصور ميكل هوفناغل بواسطة هاتفه المحمول، لحظات ترنح الطائرة في الهواء عندما كانت تحاول الهبوط على أحد مدرجات المطار النمساوي.

ويبدو أن القبطان، عدل عن رأيه في اللحظة الأخيرة، وقرر العودة باتجاه فرانكفورت، لتحلق طائرته مجددا في الهواء بعد أقل من ثانية على ملامستها أرض المدرج.

وتسببت العاصفة “هيراوت” التي تجتاح وسط أوروبا (ألمانيا والنمسا وبولندا والتشيك) بمقتل 6 أشخاص على الأقل. كما أدت الرياح العاتية إلى شل الحياة في عدد من المدن، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي، وإلغاء رحلات للطيران، وإغلاق محطات القطارات، نقلا عن يورو نيوز.

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