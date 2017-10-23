مستوطنون صهاينة يعتدون على الفلسطينيين في الخليل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت أحياء مدينة الخليل الفلسطينية، عِدَّة هجمات متواصلة شنها المستوطنون الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين، عبر إلْقَاء الحجارة عليهم.

وقال جمال جمعة، ناشط فلسطيني ضد الاستيطان الصهيوني، في حديث مع قناة “روسيا اليوم”: إن “الهجمات المتواصلة ضد الفلسطينيين، وسرقة المحاصيل، والاعتداء على المزارعين تؤكد أن الاحتلال ماضٍ في ابتلاع ما تبقى من الضفة الغربية”.

مِنْ جَانِبِهِ، حمَّل المحلل السياسي الفلسطيني، جهاد حرب، الاحتلال الصهيوني المسؤولة عن هذه الهجمات؛ نظراً لأنه يحتل أراضي الضفة الغربية ويسيطر عليها أمنياً”.

يُشَارُ إلى أن جيش الاحتلال شَنَّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة ضد مواطنين فلسطينيين، وصادر أموالهم تحت مزاعم ما أسماها “الإرهاب” (العمليات المقاومة والفدائية ضد الاحتلال).