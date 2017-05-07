 دون سابق إنذار.. كويتي يجد «206» ملايين دولار في حسابه البنكي | صحيفة تواصل الالكترونية

دون سابق إنذار.. كويتي يجد «206» ملايين دولار في حسابه البنكي

0
دون سابق إنذار.. كويتي يجد «206» ملايين دولار في حسابه البنكي
ATM machine

تواصل ـ وكالات:

فوجئ مواطن كويتي أثناء إجرائه عملية سحب من حسابه البنكي الشخصي، بأنه تم إيداع مبلغ وقدره 63 مليون و100 ألف دينار كويتي (206,990,4500 دولار أمريكي)، وذلك دون علمه بكيفية إيداع المبلغ المذكور، فما كان من المواطن إلا أن قام بتصوير الشاشة على الفور.

وتقدم المواطن بشكوى للنائب العام، عن طريق محاميه، تفيد بأنه اكتشف وجود المبلغ الضخم في حسابه دون أي علم بمصدره أثناء إجرائه عملية سحب، بحسب صحيفة “الأنباء”.

وأعرب المواطن الكويتي عن رغبته في التحقيق العاجل في الأمر، ولمنع الشبهات وإبراء لذمته المالية من تلك الملايين التي لا يعرف مصدرها، وكيف وصلت إلى حسابه.

شاهد ايضا

7 طرق مذهلة لتقوية الذاكرة.. عليك بها

7 طرق مذهلة لتقوية الذاكرة.. عليك بها

وكالة «ناسا» تبحث إرسال رواد فضاء لقضاء عام على القمر

وكالة «ناسا» تبحث إرسال رواد فضاء لقضاء عام على القمر

كاتب مصري يطعن في «صلاح الدين الأيوبي»: لم يُحرر القدس

كاتب مصري يطعن في «صلاح الدين الأيوبي»: لم يُحرر القدس

فصل توأم ملتصق باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

فصل توأم ملتصق باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>