دون سابق إنذار.. كويتي يجد «206» ملايين دولار في حسابه البنكي

تواصل ـ وكالات:

فوجئ مواطن كويتي أثناء إجرائه عملية سحب من حسابه البنكي الشخصي، بأنه تم إيداع مبلغ وقدره 63 مليون و100 ألف دينار كويتي (206,990,4500 دولار أمريكي)، وذلك دون علمه بكيفية إيداع المبلغ المذكور، فما كان من المواطن إلا أن قام بتصوير الشاشة على الفور.

وتقدم المواطن بشكوى للنائب العام، عن طريق محاميه، تفيد بأنه اكتشف وجود المبلغ الضخم في حسابه دون أي علم بمصدره أثناء إجرائه عملية سحب، بحسب صحيفة “الأنباء”.

وأعرب المواطن الكويتي عن رغبته في التحقيق العاجل في الأمر، ولمنع الشبهات وإبراء لذمته المالية من تلك الملايين التي لا يعرف مصدرها، وكيف وصلت إلى حسابه.