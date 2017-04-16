6 مشروبات تساعدك في نحت البطن وحرق الدهون بطريقة فعالة.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

يُعاني الكثيرون من ترهلات البطن وعدم القدرة على مواصلة التمارين المرهقة، وللتخلص من هذه المشكلة هناك مشروبات ستساعدك في ذلك:

وتتمثل هذه المشروبات في الآتي:

عصير الليمون المثلج:

لا يقتصر عصير الليمون المثلج على منح الجسم ذلك الشعور بالانتعاش في أَيَّام الصيف الحارة، بل إن شراب عصير الليمون المثلج يساعد على فقدان الوزن الزائد أيضاً، كما أنه لديه قدرة على حرق دهون البطن والأرداف بشكل صحي دون أي مضاعفات صحية.

ماء ذو نكهة:

شرب الماء من الأمور الهامة للإنسان؛ إِذْ إِنَّ فقدان 20% من نسبة الماء في الجسم، قد يؤدي إلى الوفاة، ما لم يعوض الإنسان هذه النسبة بشكل سريع ومباشر، كما أنه قد لا تنفع كميات الماء وحدها للأشخاص الذين يرغبون في حرق الدهون لدى منطقة البطن؛ إِذْ قد يؤدي تناول الماء بكميات كبيرة إلى انتفاخ البطن وهذا ما يتجنبه الكثير، ويتمثل الحل المناسب بإضافة بعض النكهات، مثلاً بإِمْكَانك وضع شرائح الليمون مع الماء والثلج.

عصير البطيخ المثلج:

يحتوي البطيخ على كمية كبيرة من الماء الأمر الذي يجعل منه الشراب المرطب والمنعش للجسم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة الليكوبين، وحمض أرجيننين، حيث تم اكتشاف أن هذا الحمض يساعد على تقليل نسبة الدهون في الجسم.

الشاي المثلج بالنعناع:

إن تناول الشاي المثلج بالنعناع يعمل على تعزيز عملية الهضم وحرق الدهون، وخَاصَّة عند تناول الأطعمة الغنية بالدهون مثل شرائح اللحم والهامبرغر.

شراب الأناناس:

يلعب شراب الأناناس دوراً فَعَّالاً في التخلص من دهون البطن لاحتوائه على إنْزِيم البروميلين الذي يساعد على تحطيم البروتين، وتسهيل عملية الهضم.

الشاي الأخضر:

إلى جانب دور الشاي الأخضر في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان، وأمراض القلب، إلا أن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من المواد التي تعرف بمضادات الأكسدة، حيث أَظْهَرَتِ الكثير من الدراسات العلمية أن الشاي الأخضر يساعد في الحرق والتقليل من الدهون المخزنة في منطقة البطن.