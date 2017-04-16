وصفوه بالطفرة.. علماء يتوصلون إلى دواء يقلل خطر وفاة النساء بعد الولادة

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة أجرتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، بالتعاون مع 193 مستشفى معظمها في أفريقيا وآسيا، إلى أن حمض ترانيكزاميك يقلل خطر الوفاة عموماً بواقع الخُمس، وبواقع 31 % بالنسبة للنساء اللاتي يتناولن الدواء خلال ثلاث ساعات بعد الولادة.

وقال إيان روبرتس، أحد الباحثين، لبي بي سي: “توصلنا إلى نتائج مهمة. توصلنا إلى أن جرعة واحدة من هذا الدواء رخيص الثمن، تقلل خطر النزف المفضي إلى الوفاة، وينبغي لهذا الدواء أن ينهض بدور في خفض معدلات الوفاة بعد الولادة في شتى أرجاء العالم”.

وتقول الدراسة التي نشرتها دورية “ذا لانسيت” العلمية إن: “حمض ترانيكزاميك” أظهر فعالية في وقف خطر الوفاة الناتج عن نزف ما بعد الولادة، وصفت بأنها “طفرة” في شتى أرجاء العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إنها ستجري تحديثاً لتوصياتها المعنية بعلاج حالات نزف بعد الولادة، وتشير إحصاءات إلى وفاة نحو 100 ألف سيدة سنويّاً؛ نتيجة حدوث نزف مزمن بعد لحظات من الولادة.