 نصائح بسيطة لهواء خالٍ من التلوث فى المنزل | صحيفة تواصل الالكترونية

نصائح بسيطة لهواء خالٍ من التلوث فى المنزل

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نصائح بسيطة لهواء خالٍ من التلوث فى المنزل

تواصل – وكالات:

نصحت دراسة علمية نشرت فى مجلة “indoor air” باستخدام المبادئ الأساسية الكبرى للمحافظة على استنشاق هواء صحي داخل المنزل والبعد عن تلوث الخارجي.

وتعتمد هذه المبادئ على التهوية السليمة عن طريق المروحة وعدم استخدام المبيدات الخاصة بالبكتيريا ومضادات الحساسية ووقف التدخين نهائيا فى المنزل وعدم استخدام الشموع والبخور.

وأوضحت الدراسة أن كل هذه العوامل تسبب اضطرابات في التنفس والتعرض لحساسية الصدر المتمثلة في الربو والسعال والتهابات الأنف المخاطية، لذلك يجب تهوية الفراش مع عدم تركه لفترة طويلة في الهواء الخارجي كذلك البعد عن وسائل التدفئة التى ينبعث منها ملوثات الهواء.

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