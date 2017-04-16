طرد زوجين «مزعجين» من رحلة الخطوط البريطانية بعد إقلاعها

تواصل ـ وكالات:

طردت الخطوط البريطانية، راكبين من إحدى رحلاتها، يوم الأربعاء، بسبب إلحاحهما على دخول درجة رجال الأعمال، رغم اقتنائهما لتذكرتي الدرجة السياحية فقط.

وجرى إبعاد الراكبين المزعجين، في قاعدة برتغالية، بعدما كان من المقرر أن تتجه الطائرة من لندن إلى جامايكا، وفق ما نقلت صحيفة “تلغراف”.

وقرر ربان الطائرة، القيام بهبوط في جزيرة تيرسيرا، إثر نزاع بين طاقم الرحلة والزوجين البريطانيين اللذين سيجري الاستماع إليهما من قبل الشرطة.

وتسبب الزوجان البريطانيان، بتأخير رحلة الطائرة، وهي واحدة من بين ثلاث رحلات تربط مطار غيتويك جنوبي لندن بجامايكا.