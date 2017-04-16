أفضل طريقة لتحضير حساء الثوم البري

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لتحضير حساء البازلاء الخضراء والجرجير والثوم البري وقطع من الفجل الوردي المستخدم في كثير من الأطباق، حيث يمكن العثور على الثوم البري في بعض المتاجر الكبرى أو أسواق المزارعين، ويمكن استبداله بسهولة بأي نبات مورق والقليل من فصوص الثوم التقليدي إذا لم يكن متاحاً بالقرب منك.

المكونات

ولتحضير حساء الثوم البري تحتاج إلى بصلة مقطعة شرائح رفيعة، 300 جرام من البطاطس مقطعة مربعات، وحفنات من أوراق الثوم البري المقطعة تقطيعاً رفيعاً، ولتر من مرق الخضار و750 غراماً من البازلاء المجمدة و80 جراماً من الجرجير و10 جرامات من الفجل وملعقة زبدة و100 ملي من كريمة الخفق وثلاث ملاعق كبيرة عصير ليمون وملح وفلفل وفلفل بيروفي (اختياري).



طريقة التحضير

قم بتسخين زيت الزيتون في وعاء، وأضف عليه البطاطس والبصل وقليهما حتى يصير لونهما بنياً، وأضف الثوم البري ودعهم معا لعدة دقائق، ثم أضف المرقة حتى الغليان، غط الوعاء ودعه يستوي على نار هادئة لـ15 دقيقة. وبعد ذلك أضف البازلاء ودعها تستوي لخمس دقائق أخرى.

وللتزيين سيتم استخدام حفنة من الجرجير، وقم بتقطيع المتبقي منه، وبعد تنظيف الفجل وتقطيعه إلى أرباع سيتم قليه في الزبدة على نار متوسطة حتى يصبح من السهل غرز الشوكة فيه، ورش عليه ملح وفلفل.

أضف كريمة الخفق إلى وعاء الشوربة حتى الغليان، ثم أضف الفجل المقطع ثم امزجه في الخلاط، أضف عصير الليمون والملح والفلفل على حسب الرغبة، ثم اسكب الشوربة في الصحون وزينها بالفجل وبقايا الجرجير ورش عليها الفلفل البيروفي إذا كنت تستخدمه.