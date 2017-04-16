خبيرتا الطبخ «الطريفي» و«الجهيمي» تنفذان دورة مجانية في فنون الطهي

تواصل – هياء الدكان:

اتفقت مشاعل الطريفي صاحبة الشهرة في السناب، مع أمل الجهيمي صاحبة كتاب نخبة الأطباق، وكلتاهما من خبيرات الطبخ، على تدريب وتعليم الكثيرات على فنون الطهي وأصوله؛ الأَمْر الذي ترك أثراً وقَبُولاً من متابعيهما، بارك الله فيهما ونفع بجهودهما المميزة واتفاقهما على مبدأ منفعة الناس.

وقَالَتْ مشاعل الطريفي لـ”تواصل”: “أتت هذه الفكرة بتوفيق من الله حَيْثُ إِنَّني نشرتُ بحسابي على سناب شات فكرة إعداد دورة للمفرزنات والأطباق الرمضانية، وتزامنت هذه الفكرة مع فكرة أستاذة أمل الجهيمي، فاقترحت عليَّ أن ننضم معاً ونتشارك التخطيط والإعداد والطبخ لدورة مجانية عن المفرزنات والأطباق الرمضانية، في البداية درس نظري ثُمَّ تطبيق عملي كل واحدة بسنابها لتحقيق التكامل والمنفعة العامة وحتى يخف الضغط المتركز لو قامت بالمجهود كل واحدة بمفردها.

بداية الفكرة

وأَضَافَتْ أن الموضوع بدأ بفكرة مني وفكرة منها نظمنا خلالها عِدَّة لقاءات لدراسة الفكرة والنقاش حولها والزيادة والتعديل حتى وصلنا للمرحلة النهائية بإعداد ملف كامل عن طريقة وقواعد تفريز الأطعمة والعصائر.

وتابعت الطريفي: “أما عن طريقة تقديم هذه المادة فلقد تم إنزالها على صيغة Pdf في قناتي وقناتها بالتيلقرام، وبإمكان جميع المشتركات نسخها وحفظها للاستفادة منها، وننوي بإذن الله إثراء هذه المادة عن طريق تدعيمها بصور التفريز للأطعمة والحلويات والمعجنات والعصائر من خلال تجاربنا في التطبيق العملي للدورة خلال شهر شعبان وأَيْضَاً خلال تطبيقنا للوصفات في شهر رمضان المبارك”.

وأَضَافَتْ أنه سيتم بمشيئة الله تكرار هذه الدورة كل سنة لتعم الفائدة، وختم بقولها: “رزقنا الله فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال، وشكرت صحيفة “تواصل” لإتاحتها لها الفرصة للحديث عن هذه المبادرة.

العمل المشترك

من جهتها، قَالَتْ أمل الجهيمي: إن العمل الجماعي المشترك سيكون بلا شك أقوى من العمل الفردي وأكثر فائدة، وأيضاً فيه كسب للوقت وتوفير للجهد وقوة في المخرج”.

وأَضَافَتْ في الأَيَّام القادمة بإذن الله سنطرح عبر السناب شات مجموعة من الأطباق رمضانية مثلاً للقيمات والسمبوسة وبلح الشام صالحة للتفريز، وقد تم الاتفاق مع الأستاذة مشاعل على تجريب أنواع جديدة من التفريز، بحيث إذا نَجَحَتْ التجربة نعلن عنها لتعم الفائدة.

وتابعت الجهيمي: “حاولنا بقدر المستطاع الحرص على التركيز على الأطباق الأكثر شهرة، ويكثر عليها الطلب في رمضان، كما حاولنا تقسيم العمل بحيث لا يتكرر طرحي مع طرحها سوى في أشياء بسيطة من باب التنويع مثل شرح اللقيمات والشيرة مثلاً.

ويمكن الاطلاع على الملف المُعدِّ من خبيرتي الطبخ مشاعل الطريفي وأمل الطريفي بالضغط (هنا).