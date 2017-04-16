 يقاوم السرطان ويعزز المناعة.. 9 فوائد مذهلة للبن «جوز الهند» | صحيفة تواصل الالكترونية

يقاوم السرطان ويعزز المناعة.. 9 فوائد مذهلة للبن «جوز الهند»

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يقاوم السرطان ويعزز المناعة.. 9 فوائد مذهلة للبن «جوز الهند»

تواصل ـ وكالات:

نصحت خبيرة التغذية الفرنسية انجليك هولبير في جامعة باريس، بتناول لبن جوز الهند، وضرورة الاعتماد على الوجبات الغنية بالبروتينات والفيتامينات المضادة للأكسدة، والتي تَحْتَوِي على اليود البحري، وتتمثل في الطحالب البحرية، والسلطة الخضراء، والبسلة.

وأَشَارَتْ هولبير إلى أن لبن جوز الهند يحتوي على موادَّ دهنية أقل بنسبة 50% من الألبان العادية؛ لعدم احتوائه على أملاح، أو سكريات، مشددة على ضرورة الاعتماد على الخضراوات ذات البروتين النباتي.

ومن فوائد لبن جوز الهند ما يلي:

– يرطِّب فروة الرأس ويغذِّيها، ويعالج جفاف الشعر، ويقضي على القشرة.

– يحافظ على صحَّة الشعر، ويمنع تساقطه وذلك بخلطه مع زيت الزيتون.

– يساعد في إنقاص الوزن؛ فهو يحتوي على الألياف التي تشكِّل حاجزاً بينك وبين الجوع.

– يُنَظِّم مستوى السكَّر في الدم؛ لاحتوائه على المنغنيز.

– لبن جوز الهند غني بالكالسيوم، والفسفور؛ فيساعد على نمو العظام ويمنع هشاشتها.

– يزيد من قوَّة الجهاز المناعيّ ضدَّ الأمراض والعدوى.

– يقي من الإصابة بفقر الدم فهو مصدر غنيٌّ بالحديد.

– غني بفيتامين (C)، والنحاس؛ وهما عنصران مهمَّان في المحافظة على صحَّة الجلد.

– يكافح السرطان ويقلِّل من خطر الإصابة به.

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