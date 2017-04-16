 نفوق أرنب عملاق على متن طائرة أمريكية | صحيفة تواصل الالكترونية

نفوق أرنب عملاق على متن طائرة أمريكية

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نفوق أرنب عملاق على متن طائرة أمريكية

تواصل – وكالات:

أكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن خطوط الطيران الأمريكية “يونيتد إيرلاينز” تواجه أزمة جديدة لمكتب العلاقات العامة، بعد نفوق أرنب عملاق، على متن إحدى رحلاتها من لندن إلى شيكاجو.

وأوضحت الصحيفة أن “سيمون”، الأرنب العملاق، والذى كان يبلغ من العمر 10 أشهر، ويبلغ طوله 90 سم، قد اشتراه أحد المشاهير.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن أنيت إدواردز، مربية الحيوانات من ورسسترزير، قولها، إن الأرنب سيمون كان من المفترض أن يكبر حتى يصبح أكبر أرنب في العالم، مثلما كبر حجم والده دريوس إلى 1.32 متر.

وقالت المتحدثة باسم شركة “يونيتيد” الأمريكية: “شعرنا بالحزن لسماع هذا الخبر، فسلامة ورعاية جميع الحيوانات التي تسافر معنا له أهمية قصوى لدى خطوط الطيران الأمريكية وفريق سلامة الحيوانات الأليفة”.

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