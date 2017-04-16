جنسية لـ«البيع» تسمح لك بدخول 127 دولة دون «فيزا»

تواصل – وكالات:

تمنح دولة سانت لوسيا، وهي جزيرة صغيرة في البحر الكاريبي، تقع بالقرب من دول أمريكا الشمالية والجنوبية، أرخص الجنسيات سعراً بمبلغ 100 ألف دولار، وتتيح الدخول إلى 127 دولة بلا فيزا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وهونج كونج، وسنغافورة، كما يتطلب الحصول عليها مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر فقط.

أما جزيرة غرنادا القريبة من سانت لوسيا، فتمنح جنسية بمبلغ 200 ألف دولار، تخولك الدخول إلى دول شبيهة، بالإضافة إلى الصين، هذا وتحتاج للحصول عليها إلى شهرين فقط.

وقال جيفري هانسيلير، خبير الجنسيات الكاريبية: “هناك خيار أَيْضَاً للحصول على هذه الجنسيات، مقابل الاستثمار في العقارات، وفي حال كان المتقدم خبيراً بالسوق، ننصحه في الاستثمار بمجال المنتجعات الـ5 نجوم، في انتيغوا أو غرنادا”.

ويتراوح الاستثمار في العقار مقابل الحصول على الجنسية الكاريبية، بين 300 إلى 350 ألف دولار، مع التذكير بأن البرامج الكاريبية تسمح بازدواجية الجنسية.