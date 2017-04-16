«ناسا» تكشف عن أنابيب زراعية جديدة تمد سكان المريخ بالطعام

تواصل – وكالات:

يطور باحثو ناسا خلال الفترة الحالية، نظام زراعي جديد يمكن أن يساعد في الحفاظ على رواد الفضاء الذين يعملون في الفضاء السحيق.

ونجحت الوكالة الفضائية بالفعل في زراعة بعض النباتات على محطة الفضاء الدولية، لكن المشروع الحالي يهدف إلى تمكين الرواد من الزراعة عبر أنابيب تحتفظ بالحرارة على سطح القمر أو المريخ.

وذكر موقع ‘‘theverge‘‘ الأمريكي أن النموذج الأولي ينطوي على نظام يعيد تدوير المغذيات في حلقة لمحاكاة عمليات البناء الضوئي على الأرض.

ويتعاون باحثو وكالة ناسا فى مركز كنيدى للفضاء فى فلوريدا مع فريق جامعى لتطوير هذه الأساليب الطويلة الأجل التى يمكن أن تحافظ على رواد الفضاء على قيد الحياة لفترة طويلة.

وقال “راى ويلر”، عالم فى بحوث دعم الحياة، إنهم يعملون مع فريق من العلماء والمهندسين والشركات الصغيرة فى جامعة أريزونا لتطوير نظام حلقة مغلقة يسمح بالزراعة بشكل يشابه الأرض ولكن على المريخ، ويستخدم نهج النباتات لتنظيف ثانى أكسيد الكربون، وتوفير الغذاء والأكسجين.

وأضاف “ويلر” أن موارد مثل المياه التى ينبغى أن تكون متاحة فى مواقع معينة على سطح القمر أو المريخ، يمكن أن تدعم البعثات التى تستمر أشهر أو سنوات، وسيتم تحديد النباتات أو البذور أو غيرها من المواد التى يجب أن يأخذها الرواد معهم لبدأ الزراعة داخل هذا النظام هناك.