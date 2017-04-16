 شرطي بريطاني يصطحب زوجاً من الماعز في جولة ترفيهية بسيارته | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطي بريطاني يصطحب زوجاً من الماعز في جولة ترفيهية بسيارته

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شرطي بريطاني يصطحب زوجاً من الماعز في جولة ترفيهية بسيارته

تواصل ـ وكالات:

شاهد شرطي بريطاني زوجاً من الماعز على جانب الطريق، أثناء قيامه بدورية روتينية في ضواحي مدينة بلفاست، فأدرك أنهما ضلا طريقهما إلى مزرعة صاحبهما.

وترجَّل الشرطي من سيارته، وأدخل زوج الماعز إليها قبل أن يصحبهما في جولة حول المدينة بحثاً عن صاحبهما، والتقط الشرطي صوراً لزوج الماعز الملقبين بـ”لويس وموغلي” وهما داخل سيارته، وقام بنشرها على صفحة قسم شرطة بلفاست على موقع فيسبوك الإلكتروني؛ بهَدَف البحث عن صاحبهما.

وعلق الرقيب فيتزباتريك، على ما حدث “استمتعت لويس وموغلي بالجولة في سيارتي، ولكن للأسف كل الأوقات الممتعة تنقضي بسرعة”، وفي منشور له على فيسبوك، قال ناطق باسم قسم الشرطة: ‘‘إن صاحب الماعز توجه إلى قسم الشرطة لتَسَلُّم “لويس وموغلي” بعدما شاهد صورهما على فيسبوك، وَفْقَاً لما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني‘‘.

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