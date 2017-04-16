مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة يكرم (70) طالباً من حلقات الهدى

تواصل – مكة المكرمة:

كرم مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي 70 طالباً من حلقات الهدى بمكة المكرمة من حفظة القرآن الكريم.

جاء ذلك في الحفل الختامي الذي نظمته حلقات الهدى يوم أمس الثلاثاء بقاعة المعالي لـتخريج (30) طالباً ختموا القرآن الكريم وتكريم (40) طالباً حصلوا على المراكز الأولى في فروع المسابقة القرآنية السنوية الخامسة لعام 1438هـ.

وفي كلمة لراعي الحفل الشيخ علي العبدلي أكد حرص ولاة أمر هذه البلاد على كتاب الله وجعله دستوراً ومنهاجاً مثنيا على جهود الحلقات في إقامة المسابقات والفعاليات والبرامج وحاثاً أولياء الأمور على الاهتمام بالأبناء وتربيتهم على منهج الكتاب والسنة، ثم استمع الجميع إلى نماذج من تلاوة الفائزين في المسابقة.

وقد حصل على المركز الأول في فرع (5) أجزاء الطالب أنس يونس نبي، أما في الفرع الثاني في حفظ (10) أجزاء الطالب ثنيان محمد عبدالحفيظ وفي الفرع الثالث في حفظ (15) جزءاً الطالب حمود أحمد علي الدين، وفي الفرع الرابع في حفظ (30) جزءاً الطالب عبدالرحيم سيد أحمد، وفي الفرع الخامس المخصص لكبار السن فحصل السيد نور الحق ظفر أحمد على المركز الأول.

وأثنى ضيف الحفل مشرف جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمكة الشيخ خليل بن عبد الله إسلام على القائمين على المسابقة وحرصهم على تحفيظ القرآن لأبناء المنطقة تحت مظلة الجمعية منوهاً بالأجر العظيم لكل العاملين في هذا المجال.

وأعرب المشرف التنفيذي للحلقات حمزة بن عالم شاه عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم وجهود جبارة للقرآن الكريم وللحفظة مقدماً شكره أيضاً لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، مثنياً على الطلبة المختتمين والفائزين في المسابقات بفروعها المختلفة والمعلمين والإداريين ولجان التحكيم والداعمين ووسائل الإعلام المختلفة .

وخلال الحفل شاهد الجميع عرضاً مرئياً لإنجازات الحلقة طيلة السنوات العشر الماضية وعرضاً آخر أبرز مراحل المسابقة في عامها الخامس.

حضر الحفل رئيس مركز حي المعابدة الشيخ عابد بن سليم الحسني ورئيس مركز حي الرصيفة الشيخ محمد بن سالم باريان وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى البروفسور طه عابدين ورئيس هيئة المعابدة الدكتور عبد الله بن محمد حفني وعدد من مشرفي جمعية تحفيظ القرآن الكريم و(250) شخصاً من الطلاب وأولياء أمورهم ولجان التحكيم والمدرسين والضيوف.