أمير الكويت يُكرِّم مركز «تفسير» لفوزه بجائزة أفضل تطبيق قرآني

تواصل – سعود الخالد:

كرَّم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الأربعاء، مركز تفسير عن تطبيقه “آية”، بعد فوزه بجائزة أفضل تطبيق قرآني.

وقد تسلم المشرف العام على مركز تفسير الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضه الشهري الجائزة على هامش حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القران الكريم وقراءته وتجويد تلاوته بدورتها الثامنة، الذي أقيام على مسرح قصر بيان.

وَيُعَدُّ تطبيق آية تطبيقاً مثاليّاً، حيث يوفر بيئة سلسة ومريحة لقارئ القرآن الكريم، ويتميز التطبيق باعتماده لطبعة مجمع الملك فهد الجديدة؛ لما تَتَمَيَّز به من جمال الخط، ووضوح الرسم، ويقدم كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم في طبعته الثالثة لأول مرة على تطبيق للأجهزة الذكية.