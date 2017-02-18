علاج «خطير» يمكنه وقف مرض التصلب المتعدد لسنوات

تواصل – وكالات:

توصل باحثون إلى علاج تم اختباره على عينات من مرضى التصلب المتعدد لخمس سنوات على الأقل، لكنه ينطوي على درجة مخاطرة عالية.

ويتضمن العلاج الجديد تناول المريض كمية من علاج السرطان تعمل على تعطيل الجهاز المناعي ثم إعادة تشغيله اعتمادا على زرع خلايا جذعية، بحسب ‘‘بي بي سي‘‘.

وقال الأطباء، ‘‘إن بعض المرضى بهذا الداء فقط يمكن إخضاعهم للعلاج الجديد، خاصة وأنه ينطوي على درجة عالية من المخاطرة، فيما لم يتضح حتى الآن، كم هو الوقت الذي يستغرقه مفعول العلاج الجديد في العمل والحماية من المرض‘‘.

ولا يعد التصلب المتعدد مرضا قاتلاً، لكن لا شفاء منه، ويسبب هذا المرض هجوم الجهاز المناعي على الطبقة المغلفة للأعصاب في المخ والنخاع الشوكي، ما قد يسبب مشكلات في الرؤية، والمشي، والتوازن.

وتستهدف الطريقة العلاجية الجديدة الإبطاء من الوتيرة التي يسير عليها المرض أو وقف تقدمه تماماً، وتكمن فكرة العلاج الجديد في إعادة ضبط الجهاز المناعي لمنعه من مهاجمة الجسم، لكن ذلك يتطلب تناول أدوية تحتوي على مواد سامة لقتل الخلايا الموجودة في نخاع المريض، وهو الخيار الذي لا يفضله الأطباء والذي ينطوي على مخاطرة كبيرة.