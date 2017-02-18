3 محاور رئيسة تناقشها ورشة «المؤسسات المانحة ومراكز البحوث الاجتماعية» بالرياض

تواصل – خالد العبدالله:

ينظِّم مركز رؤية للدراسات الاجتماعية بالتعاون والشراكة مع المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية بعد غدٍ الثلاثاء، الساعة الثامنة صباحاً، ورشة عمل تحت عنوان: “المؤسسات المانحة ومراكز البحوث الاجتماعية: (العلاقة التفاعلية)”، بقاعة الشيخ صالح الحصيني (رحمه الله) بمقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض.

وتناقش الفكرة الرئيسة للورشة العلاقة التفاعلية بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة، ومراكز البحوث الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وعرض مجموعة من النماذج والتجارب المحلية والعالمية؛ لدعم البحوث الاجتماعية من خلال المؤسسات المانحة، وطرح عدد من الحلول والبدائل لتعزيز العلاقة التفاعلية بين المؤسسات المانحة ومراكز البحوث.

وتهدف الورشة إلى: التعرف على دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة في دعم ورعاية البحوث الاجتماعية في المملكة وحجم هذا الدعم؛ والتعرف على مدى استفادة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة من نتائج البحوث الاجتماعية في رسم خططها وسياساتها وحل مشكلاتها؛ وكيفية بناء وتوطيد العلاقات بين المراكز البحثية والمؤسسات الأهلية المانحة؛ لما له من فوائد في تحقق الأهداف التنموية المشتركة للمجتمع السعودي.

كما تتناول الورشة تحديد المعوقات والصعوبات التي تحد من العلاقة التفاعلية بين المؤسسات المانحة، ومراكز البحوث الاجتماعية. ووضع المقترحات والحلول المناسبة لتعزيز هذه العلاقة.

وتناقش الورشة 3 محاور رئيسية على النحو التالي:

المحور الأول: العلاقة التفاعلية بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة، ومراكز البحوث الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ويعرض فيه:

1) عرض لنتائج دراسة مسحية.

2) نماذج وتجارب محلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة في دعم وتمويل البحوث الاجتماعية.

3) نماذج وتجارب عالمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة في دعم وتمويل البحوث الاجتماعية.

4) تأثير البحوث الاجتماعية على مسارات المنح بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المحور الثاني: المعوقات والصعوبات التي تحد من تعزيز العلاقة التفاعلية بين المؤسسات المانحة، ومراكز البحوث الاجتماعية.

المحور الثالث: الحلول والبدائل المقترحة لتعزيز العلاقة التفاعلية بين المؤسسات المانحة، ومراكز البحوث الاجتماعية.

ويُشارك بعرض تجربته وخبرته بالورشة أربع مؤسسات خيرية مانحة هي: مؤسسة حمد الحصيني الخيرية، مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، مؤسسة المدينة المنورة الخيرية لتنمية المجتمع؛ كما يُشارك بعرض تجربته ثلاثة مراكز بحثية هي: مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، المركز الدولي للبحوث والدراسات (مداد)، المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.

كما تخصص جلسة مستقلة لعرض مجموعة من النماذج والتجارب العالمية والإقليمية حيث يُشارك David Horton Smith، PhD (Harvard University، 1965) – من الولايات المتحدة الأمريكية لعرض مجموعة من التجارب الأمريكية؛ والدكتور سامر أبو رمان – المدير التنفيذي لمركز الآراء الخليجية لاستطلاعات الرأي – دولة الكويت الذي يعرض مجموعة من التجارب والخبرات الأوروبية.

وتستهدف الورشة حضور ومشاركة عددٍ من القيادات بالوزارات والجهات التنفيذية والتشريعية ذات الاهتمام المشترك، وقيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة بالمملكة، وأبرز وأهم مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الحكومية والأهلية في المملكة، ونخبة من أساتذة الجامعات تخصص الدراسات الاجتماعية، والإنسانية، والشرعية، ولفيف من المهتمين بالمجال الخيري.

جدير بالذكر، أن الورشة برعاية مؤسسة حمد الحصيني الخيرية، وآل الجميح الخيرية، ومؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية.