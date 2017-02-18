 شاب يعود للحياة أثناء تغسيله في مصر | صحيفة تواصل الالكترونية

شاب يعود للحياة أثناء تغسيله في مصر

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شاب يعود للحياة أثناء تغسيله في مصر

 

تواصل – وكالات:

شهدت قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا بصعيد مصر، أمس السبت واقعة غريبة، حيث عاد شاب مصري إلى الحياة أثناء قيام أهله بتغسيله، وذلك بعد تشخيص الطبيب لحالته بأنه فارق الحياة، إلا أنه تُوفي في اليوم التالي!

وقالت مصادر طبية: ‘‘إن أهالي الشاب الذي يُدعى زيد عباس، ويبلغ من العمر 17 عاماً، فوجئوا أثناء تغسيله باستفاقته؛ الأمر الذي دفعهم للعودة به إلى المستشفى مرة أخرى‘‘.

وأوضحت المصادر، أن الأهالي عادوا به احتجاجاً على تشخيص الطبيب الخاطئ بأنه فارق الحياة، مؤكدين أنهم حفروا القبر واشتروا الكفن وتجمع أهالي القرية لتشييع الجثمان، لافتة إلى أنه تم حجز الشاب مرة أخرى بالعناية المركزة لاستكمال علاجه، وفقاً لـ‘‘اليوم السابع‘‘.

وشهد اليوم التالي للواقعة، إعلان مدير المستشفى الذي استقبل الشاب عن وفاته بشكل نهائي، وذلك عقب توقف القلب والأجهزة عن التنفس، مشيراً إلى أنه تم استخراج الأوراق الرسمية، وتصاريح الدفن للشاب المُتوفى؛ تمهيداً لتسليمه إلى ذويه مرة أخرى.

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