غزال يتسبب في إجلاء ركاب طائرة أمريكية (فيديو)

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اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية بغزال خلال إقلاعها من مطار “تشارلوت- دوغلاس” الدولي بولاية كارولينا الشمالية أمس الأربعاء، مما تسبب في تسرب الوقود منها وإجلاء ركابها.

وأشارت تقارير إخبارية أمريكية إلى أن الطائرة عادت أدراجها عقب إقلاعها سريعا من المطار بعد إعلان حالة الطوارئ، وأبلغ طاقم الطائرة برج المراقبة بأن الطائرة اصطدمت بغزال خلال عملية الإقلاع.

وكان على متن الطائرة 44 راكبا، وجرى إجلاؤهم جميعا ونقلهم إلى صالة المغادرة، كما تم رش المدرج بعدما بدأ الوقود في التسرب من الطائرة جراء حادث الاصطدام.