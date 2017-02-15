أفضل طريقة لاستخدام خيط تنظيف الأسنان

تواصل – وكالات:

أكَّد خبراء الطب على أهمية تنظيف الفراغات بين الأسنان بواسطة الخيط الطبي، إلى جانب التنظيف المعتاد بواسطة الفرشاة والمعجون.

وقال طبيب الأسنان الألماني توماس فولف: ‘‘إنه يتعين على المرء لف جزء كافٍ من الخيط حول إصبعي السبابة، وبعد ذلك يتم تنظيف الفراغات بين الأسنان في حركات رأسية، من أعلى إلى أسفل، أو من طرف السن إلى اللثة‘‘.

وأوضح فولف، أنه ينبغي دائماً أن يتم تنظيف الأسنان المجاورة للفراغ، مع ضرورة أن يتم استعمال جزء جديد من الخيط عند تنظيف كل فراغ، حتى لا يتم نقل البكتيريا بين فراغات الأسنان، عن طريق استعمال نفس الخيط، مبيناً بعد انتهاء عملية التنظيف ينبغي شطف الفم جيداً بالماء.