«ينبع التطوعية» تستضيف «عميد المشي» في الهيئة الملكية بينبع

تواصل – بدر العبدالرحمن:

استضافت مجموعة ‘‘مشاة ينبع التطوعية‘‘، الدكتور صالح الأنصاري الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع وخبير تعزيز الصحة، وعميد رياضة المشي في المملكة ضيفاً على الهيئة الملكية بينبع على مدار يومين، لإلقاء محاضرة توعوية وتحفيزية لـ300 من طلاب الكليات والمعاهد على مسرح كلية ينبع الصناعية.

تضمنت المحاضرة: مفاهيم النمط المعيشي وعلاقته بالإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة، كما قدم محاضرة جماهيرية لسكان المدينة الصناعية في ممشى حديقة الأمير سعود بن ثنيان، بعنوان: ‘‘صحتك في المشي‘‘ بحضور مدير عام الخدمات العامة الأستاذ موسى المالكي، الذي قدم درعاً تذكارية تكريماً للدكتور الأنصاري.

كما تلقى الدكتور الأنصاري درعاً تذكارية من فرع جمعية “واعي” في ينبع الشريك الاستراتيجي لمبادرة مشاة ينبع، فضلاً عن مشاركته في تدشين اللبس الرسمي لمجموعة مشاة ينبع التطوعية بشعاره الجديد، وشاركهم في مشوار مشي جماعي لحوالي 6 كلم، تخللها نقاش تفاعلي حول ثقافة المشي وإجابات لأسئلة المشاركين.

كذلك قدم الأنصاري دورة تدريبية بعنوان: ‘‘تدريب نشطاء نشر ثقافة المشي‘‘ حضرها 40 متطوعاً من المشاركين والمتعاونين مع ‘‘مشاة ينبع‘‘.

ينطلق دعم الهيئة الملكية لهذا النشاط، من اهتمامها بتعزيز الصحة، وتحسين جودة الحياة لسكان ينبع الصناعية، من خلال رفع الوعي المجتمعي، وتسهيل ممارسة النشاط البدني، والإسهام في مكافحة الأمراض المزمنة، ضمن رؤية المملكة 2030.