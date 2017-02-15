 تدشين مشروع المقرأة في «الثانوية 17» بأبها | صحيفة تواصل الالكترونية

تدشين مشروع المقرأة في «الثانوية 17» بأبها

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تدشين مشروع المقرأة في «الثانوية 17» بأبها

تواصل- ياسمين الفضلي:

دشّنت مساعد مدير عام التعليم بعسير الأستاذة نورة  آل مفرح، مشروع ‘‘المقرأة‘‘ بالثانوية السابعة عشرة للبنات بأبها، وبحضور عدد من القيادات التعليمية بعسير.

وذكرت قائدة المدرسة الأستاذة إيمان السعيدي، بأن هذا المشروع  فكرة ومبادرة المعلمة نورة طراد، وتهدف إلى تفعيل التقنية في خدمة كتاب الله وتجويده، مستهدفة جميع منسوبات المدرسة.

وأطلعت السعيدي، الحاضرات على المقرأة بالمدرسة وشاهدن تطبيقا عمليا لها، مع شرح مفصل ودقيق من قبل المعلمة نورة طراد، وبمشاركة عدد من طالبات المدرسة.

ولفتت إلى أن هذا المشروع حظي بتعاون منسوبات المدرسة، وبدعم قوي من عدد من الشراكات المجتمعية وأهمها جامعة نجران وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بأبها.

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