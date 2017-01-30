استخدام الأطفال للهواتف الذكية يتسبب في تأخر النطق واضطرابات النوم

تواصل – وكالات:

قال أطباء من جمعية طب الأطفال في اليابان: إنَّ استخدام الأطفال للهواتف الذكية يتسبَّب لهم في أمراض جديدة للأطفال تتمثَّل في تأخر النطق نتيجةً لاستخدامها لوقت طويل؛ مما يعني تراجع التواصل مع الأشخاص؛ وبالتالي تأخر في نطق الكلمات، وحِدَّة البصر بسبب الضوء الأزرق المنبعث منها والذي يَضُر الشبكية والقرنية في العين.

وأضاف أطباء الجمعية: أن العامل السلبي الآخر يتمثَّل في أن الضوء القوي المشع من تلك الهواتف يؤثر على وظائف هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم والاستيقاظ؛ الأمر الذي يترتب عليه اضطرابات في هذه الوظيفة.