تخريج 187 حافظة من دور الحافظين والحافظات في مكة

تواصل- مكة:

احتفلت دور الحافظين والحافظات في شمال شرق مكة المكرمة، بتخريج 187 حافظة للقرآن الكريم ضمن دورة حراء لتعليم الكتاب والسنة، والتي امتدت لثلاث أعوام، فيما لا تزال الدورة مستمرة، ويبلغ عدد الطالبات فيها 150 طالبة، من مستويات تعليمية تبدأ من (محو الأمية) إلى المرحلة الثانوية.

وقالت أستاذ التفسير وعلومه بجامعة أم القرى الدكتورة إبتسام الجابري ‘‘لفت نظري اختلاف العمر بين الملتحقات بالدورة حتى أن بعضهن كبيرات في السن والآخريات متوسطات وصغيرات‘‘.

وأشارت، إلى الرغبة الكبيرة للدراسات في الاستفادة من الدورة، مضيفة امتلئت أكثر من نصف القاعة بالحافظات خلال نصف ساعة، ما جعلني أخصهن بالنظر والكلمات والدعاء والأمل والتفاؤل، جمعهن القرآن برغم اختلافهن في العلم والشكل واللون والجنس واللسان.