«شؤون الحرمين» تزور جناح «الهلال الأحمر» بالجنادرية 31

تواصل – بدر العبدالرحمن:

زار مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سعادة الأستاذ أحمد المنصوري، ورئيس قسم التوعية بإدارة التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي فضيلة الشيخ عائض الشهراني، جناح هيئة الهلال الأحمر السعودي المشارك بمهرجان الجنادرية التراثي الثقافي (31).

كان في استقبالهم مدير إدارة التطوع بالهلال الأحمر صالح البحيري، وجرى خلال الزيارة استعراض نشاط الدورات التي تهدف إلى غرس مبادئ الإسعافات الأولية، وكيفية تقديمها لمحتاجيها، وحث المؤسسات الحكومية، والأسر، والأفراد على ضرورة تعلم الإسعافات الأولية من خلال برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وإدارة الأزمات والكوارث، والتعريف بمحتويات سيارات الإسعاف وطريقة استخدامها.

يأتي ذلك سعياً لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتوفير كافة السبل لخدمتهم، وذلك بتوجيه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة معالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور ناصر بن محمد الخزيم.