 «شؤون الحرمين» تزور جناح «الهلال الأحمر» بالجنادرية 31 | صحيفة تواصل الالكترونية

«شؤون الحرمين» تزور جناح «الهلال الأحمر» بالجنادرية 31

0
«شؤون الحرمين» تزور جناح «الهلال الأحمر» بالجنادرية 31

تواصل – بدر العبدالرحمن:

زار مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سعادة الأستاذ أحمد المنصوري، ورئيس قسم التوعية بإدارة التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي فضيلة الشيخ عائض الشهراني، جناح هيئة الهلال الأحمر السعودي المشارك بمهرجان الجنادرية التراثي الثقافي (31).

كان في استقبالهم مدير إدارة التطوع بالهلال الأحمر صالح البحيري، وجرى خلال الزيارة استعراض نشاط الدورات التي تهدف إلى غرس مبادئ الإسعافات الأولية، وكيفية تقديمها لمحتاجيها، وحث المؤسسات الحكومية، والأسر، والأفراد على ضرورة تعلم الإسعافات الأولية من خلال برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وإدارة الأزمات والكوارث، والتعريف بمحتويات سيارات الإسعاف وطريقة استخدامها.

يأتي ذلك سعياً لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتوفير كافة السبل لخدمتهم، وذلك بتوجيه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة معالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور ناصر بن محمد الخزيم.

شاهد ايضا

لتطبيق السُنن المنسية.. تحفيظ حفر الباطن تُطلق سلسلة «طبقها لو مرة»

لتطبيق السُنن المنسية.. تحفيظ حفر الباطن تُطلق سلسلة «طبقها لو مرة»

465 مسلما جديدا بـ«دعوي الروضة» الشهر الماضي

465 مسلما جديدا بـ«دعوي الروضة» الشهر الماضي

«السبيعي الخيرية» تحتضن اللقاء التعريفي ببرنامج إدامة

«السبيعي الخيرية» تحتضن اللقاء التعريفي ببرنامج إدامة

«رحلة تدبر» محاضرة بـ«دعوي رفحاء» للخليوي.. غداً

«رحلة تدبر» محاضرة بـ«دعوي رفحاء» للخليوي.. غداً

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>