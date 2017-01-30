465 مسلما جديدا بـ«دعوي الروضة» الشهر الماضي

تواصل – الرياض:

كشفت إحصائية صادرة من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحي الروضة، خلال شهر ربيع الثاني من العام 1438هـ، عن إسلام 465 مسلما جديدا من جنسيات مختلفة، ليصبح اجمالي عدد المسلمين منذ افتتاح المكتب في العام 1413هـ 47.667 مسلما، وذلك عن طريق قسم الجاليات والقسم النسائي، وموقع دين الإسلام.

وبلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدروس 94 الف مستفيداً، ووزع المكتب العديد من المواد الدعوية والتعليمية حيث بلغ عدد المطويات والكروت الموزعة 16.340 كارتاً ومطوية، وبلغ عدد الكتب الموزعة 26 ألف كتاب، وبلغ عدد المواد الصوتية الموزعة 60.500 سي دي.

من جانبه، أوضح الشيخ توفيق بن قاسم الشرهان مدير المكتب، أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الله أولاً، ثم تكاتف موظفي المكتب ودعم الخيّرين الذين يدعمون أنشطة وبرامج المكتب المختلفة والمتنوعة.