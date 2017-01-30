 دعوي الروضة: إسلام 465 وافداً خلال الشهر الماضي | صحيفة تواصل الالكترونية

دعوي الروضة: إسلام 465 وافداً خلال الشهر الماضي

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دعوي الروضة: إسلام 465 وافداً خلال الشهر الماضي

تواصل – الرياض:

كشفت إحصائية صادرة من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحي الروضة، خلال الشهر الماضي، عن إسلام 465 مسلماً جديداً من جنسيات مختلفة، وتدخل تلك الأعداد في الإسلام عن طريق قسم الجاليات والقسم النسائي، وموقع دين الإسلام.

وبلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدروس “94” ألف مستفيد، ووزع المكتب العديد من المواد الدعوية والتعليمية حيث بلغ عدد المطويات والكروت الموزعة (16.340) كرتاً ومطوية، وبلغ عدد الكتب الموزعة “26” ألف كتاب، وبلغ عدد المواد الصوتية الموزعة “60.500 ” سي دي.

من جانبه، أوضح الشيخ توفيق بن قاسم الشرهان ـــ مدير المكتب ـــ أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الله أولاً ثم تكاتف موظفي المكتب ودعم الخيرين الذين يدعمون أنشطة وبرامج المكتب المختلفة والمتنوعة.

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