 بالفيديو.. مجموعة «قردة» تقتل زعيمها وتمثل بجثته | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. مجموعة «قردة» تقتل زعيمها وتمثل بجثته

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تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انتقام مجموعة من القردة من زعيمها، وقاموا بالتمثيل بجثته بعد مقتله بإحدى غابات السنغال.

ونقل موقع مجلة new” Scientist” الأسبوعية البريطانية سيناريو للحادث الذي وقع بإحدى الغابات في السنغال، مشيرة إلى أنها كانت لحظة مروعة، حيث انهال القردة على زعيمهم بالحجارة والعصي حتى بعد موته.

وقال باحثون للمجلة إن الشمبانزي القتيل كان مكروهاً من قبيلته لشدة جبروته عليهم، مستشهدين بتمثيل القردة بجثته بعد موته بالعصي والحجارة.

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