 تعرف على أصعب مهنة في العالم (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على أصعب مهنة في العالم (صور)

1
تعرف على أصعب مهنة في العالم (صور)

تواصل ـ وكالات:

تعد إزالة الكبريت في إندونيسيا من أصعب المهن في العالم، حيث يخاطر العمال بحياتهم على حواف بركان نشط في جاوة الشرقية من أجل إزالة المادة الصفراء، لمنع نشاط بركان إيجين في المنطقة الذي يتسبب بتجمع الكبريت بكثافة.

وتسبب الغازات السامة المنبعثة منه حروقا في الرئة وفي جلد العمال، وبملابس لا تحمي من أي شيء يعملون في هذا المكان الخطير ويستنشقون هذا الهواء القاتل.

ويسقط عمال الكبريت الذي يستخدم في الصناعة، مثل حفّ السكّر أو أعواد الثقاب والسماد على حافة فوهة البركان مغشيا عليهم في أغلب الظروف، نتيجة تغلل البخار إلى الرئتين وإلى الرأس، وبعد عدة أشهر يفقد العامل هنا حاستي الذوق والشم.

وتبلغ الأجرة اليومية للعامل حوالي 7 إلى 8 يوروهات، وأن العاملين في هذا المجال يتم النظر لهم بإعجاب في إندونيسيا، حيث يحظى العمل بشعبية رغم خطورته.

ويراقب العمال كل صباح تهيج غاز الكبريت واشتعاله في درجة حرارة تبلغ 200 درجة مئوية، قبل أن يبدأوا عملهم الفعلي.

 

37173369_303 37269869_303 37269947_303 37270039_303 37173320_303 37270010_303 37270065_303

شاهد ايضا

ألمانيا تسعى لزراعة «الطماطم» في الفضاء

ألمانيا تسعى لزراعة «الطماطم» في الفضاء

لحُجة قوية.. 5 طرق بسيطة لتغيير الآراء عبر شبكات التواصل

لحُجة قوية.. 5 طرق بسيطة لتغيير الآراء عبر شبكات التواصل

إيطاليا.. القبض على نمر هرب في شوارع صقلية (فيديو)

إيطاليا.. القبض على نمر هرب في شوارع صقلية (فيديو)

الهند.. إخراج دودة شريطية بطول مترين من فم مريض

الهند.. إخراج دودة شريطية بطول مترين من فم مريض

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>