أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

تواصل ـ الرياض:

تُقام مساء اليوم الأربعاء، الموافق 27 ربيع الآخر 1438 هـ، محاضرات دينية، وأنشطة دعوية، ودروس علمية، في بعض مناطق المملكة.

“ادعوني أستجب لكم” درس للحجري في مكة

ينظم مركز الدعوة والإرشاد، بالتعاون مع جامع عائشة الراجحي في مكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء، الدرس الشهري، تأملات قرآنية من تفسير ابن كثير، بعنوان “وقفات مع قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم”، يقدمه الدكتور سعد بن سعيد الحجري، وذلك بعد صلاة المغرب.

“حالنا مع القرآن” محاضرة للمطيري في الرياض

يقيم فريق روائع الدعوى في الرياض، محاضرة مساء اليوم الأربعاء، بعنوان “حالنا مع القرآن”، يقدمها الدكتور محسن المطيري، وذلك ضمن سلسلة كلمات ومحاضرات بعنوان ربيع القلوب، المقامة في جامع السعود بحي النسيم الشرقي وذلك بعد صلاة العشاء.

“القدوة” محاضرة بدعوي جدة

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة، مساء اليوم، محاضرة بعنوان “القدوة”، يُقدّمها الدكتور راشد بن معيض العدواني، بجامع موضي الطاسان في حي السنابل، وتأتي المحاضرة التي تقام عقب صلاة العشاء، ضمن برامج مركز الدعوة بمحافظة جدة لهذا العام.

“سلسلة شرح الأربعين النووية” محاضرة في جدة

يقيم التحفيظ النسائي بجامع الفاروق بحي السامر 4 في جدة، محاضرة مساء اليوم الأربعاء، بعنوان “سلسلة شرح الأربعين النووية”، تقدمها الأستاذة ميرفت باققير، وذلك بمقر الجامع بعد صلاة المغرب.

“الأمن الفكري” محاضرة بنجران

يقيم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمشعلية في منطقة نجران مساء اليوم، محاضرة بعنوان “الأمن الفكري”، يقدمها أحمد مبارك الهمامي، وذلك بجامع موسى بن نصير بحي المشعلية، وتأتي المحاضرة التي تُقام عقب صلاة العشاء، ضمن مناشط المكتب الدعوية لهذا العام.