لخدمة ذوي الإعاقة.. انطلاق مشروع «مهدوا لنا الطريق» بالدرعية الشهر القادم

تواصل ـ الرياض:

يطلق مركز فريق التأهيل الدولي، ومجموعة المعرفة النوعية، بمنتزه البجيري بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض خلال الفترة من 18 إلى 21 جمادى الأولى 1438هـ مشروع ‘‘مهدوا لنا الطريق‘‘ تحت شعار: ‘‘لأجلهم رياضنا أجمل‘‘ برعاية سمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وبإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت سمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة مركز فريق التأهيل الدولي، أن المشروع يأتي انطلاقاً من حرص الدولة على توفير بيئة صديقة في المملكة لذوي الإعاقة، وكفالة حق المعاق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل؛ وتشجيعاً للمؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في هذا المجال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة المعرفة النوعية القابضة المستشار خالد بن يعقوب الرماح، أن المشروع يأتي تجسيداً للتعاون المثمر والشراكة البنَّاءة بين القطاع العام والخاص لخدمة شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم ذوو الإعاقة وكبار السن، ومن هم في حكمهم، موضحاً أن مهرجان تدشين مشروع ‘‘مهدوا لنا الطريق‘‘ جاء لتعزيز هذا التوجه من خلال نشر الوعي بحقوق واحتياجات ذوي الإعاقة والصعوبات التي تواجههم، وبذل السبل لتذليلها، ودعوة القطاع الخاص لتطوير بيئة العمل لديه بما يناسب احتياجاتهم، وتشجيع المبادرات الرامية لخدمة شريحة ذوي الإعاقة، وتعزيز جهود الدولة لدمجهم في المجتمع.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة الموجهة لذوي الإعاقة من بينها مسابقة أفضل مبدع، وأفضل ريادي، وأفضل حافظ للقرآن من ذوي الإعاقة، ويصاحب فعاليات المشروع، معرض متخصص تشارك فيه مجموعة من الشركات والجهات المختصة بالإعاقة، وسيشتمل على العديد من الأجنحة التي تناسب هذه الفئة من بينها جناح للرسم والتلوين للأطفال، والكبار من ذوي الإعاقة من الرجال والنساء، ومنتجات: (حركية – بصرية – سمعية) لذوي الإعاقة من الجنسين بصورة منفصلة وجناح للجنة رياضة ذوي الإعاقة، وجناح الاتحاد السعودي الرياضي للصم وغيرها.