أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

تواصل ـ الرياض:

تُقام، مساء اليوم الاثنين، الموافق 25 ربيع الآخر 1438 هـ، محاضرات دينية، وأنشطة دعوية، ودروس علمية، في بعض مناطق المملكة.

“تدبر القرآن”.. محاضرة لـ«القاسم» في الرياض

ينظم فريق روائع الدعوى بالرياض، مساء اليوم الاثنين، كلمة بعنوان “تدبر القرآن” ضمن سلسلة كلمات ربيع القلوب، يقدمها الدكتور خالد القاسم، وذلك بعد صلاة العشاء في جامع السعود بحي النسيم الشرقي في الرياض.

“أمن وإيمان”.. محاضرة «العتيق» في جدة

يقيم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة، مساء اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان “أمن وإيمان” يقدمها الشيخ عبد العظيم بن داوود العتيق، رئيس المحكمة العامة بمركز قيا، وذلك بعد صلاة المغرب في مسجد إمام الدعوة كيلو 13 جوار المكتب التعاوني للدعوة بشرق جدة.

“أعظم قدوة، محمد صلى الله عليه وسلم”.. محاضرة في جدة

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة، مساء اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان “أعظم قدوة، محمد صلى الله عليه وسلم”، يقدمها الشيخ عبد العظيم بن داوود العتيق، وذلك بعد صلاة العشاء في جامع عقبة بن نافع بحي كيلو 14 في جدة.

“دراسة سورة الضحى”.. محاضرة بجدة

ينظم المعهد العالي لتعليم القرآن والسنة بمحافظة جدة، مساء اليوم، محاضرة علمية بعنوان “دراسة سورة الضحى”، بعد صلاة المغرب في مقر المعهد بحي الرحاب، وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة الدورات التي ينظمها المعهد لهذا العام.

“آفات اللسان”.. محاضرة في المدينة المنورة

يقيم القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة فرع الجنوب بقباء، مساء اليوم، محاضرة بعنوان “آفات اللسان” ضمن سلسلة محاضرات حول شرح مكائد الشيطان في مصائد الإنسان، تقدمها الأستاذة قماشة القحطاني، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع قباء.

«دعوي الدوادمي» يُقيم دورة علمية

يقيم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الدوادمي مساء اليوم، دورة علمية للدكتور خليفة بن مبارك السليس، وذلك في شرح القواعد الأربع، وذلك في جامع الكبير بالمحافظة، وتأتي هذه الدورة ضمن جهود المكتب الدعوية.

“أركان الإيمان”.. دورة علمية في جازان

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان، مساء اليوم دورة علمية في “شرح أركان الإيمان” يلقيها الدكتور عبد الله بن محمد النهاري، وذلك بمقر المكتب بقرية منشبة، وتأتي الدورة التي تنفذ على مدى ثلاثة أيام، ضمن البرامج والفعاليات الدعوية التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.

“من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم”.. محاضرات في «تعاوني الحوية»

تتواصل مساء اليوم المحاضرات التوعوية التي يقيمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية بعنوان “من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم” في أسبوعها الرابع، بمحاضرة يلقيها عبد الله بن وهف العصيمي حول تعامله صلى الله عليه وسلم مع أبنائه، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بالحوية، وتندرج هذه المحاضرات ضمن نشاط المركز الثقافي والمنبري لهذا العام.