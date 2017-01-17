علاج جديد يُعالج سرطان الدم عند الأطفال

تواصل – وكالات:

أعلن علماء في جامعة “ساو باولو” البرازيلية، توصلهم إلى علاج أكثر فاعلية لمرض “ابيضاض الدم” اللوكيميا، مُستخلص من بكتريا الإنزيمات الموجودة في خميرة المخابز.

وياتي ذلك في وقت يسعى فيه الباحثون بالجامعة إلى التوصل إلى مصادر أخرى لهذه النوعية من بكتريا الإنزيمات لا تُسبب الاستجابة المناعية المضادة من جهاز المناعة.

وقال العلماء: إنّ استخدام البكتريا المستخلصة من الخميرة يُحقّق نتائج إيجابية مع نوع من سرطان الدم يصيب الأطفال عادة، ويبدأ من خلايا الدم البيضاء ثم يهاجم نخاع العظم.

وأُجريت أبحاث الدراسة تحت إشراف البروفيسورة جيزيل مونتيرو، وأثبتت الأدلة إمكانية استخدام بكتريا إنزيمات الخميرة مع جميع المرضى بمن فيهم الأطفال لتحقيق معدلات شفاء عالية.

وأشارت نتائج الدرساة التي نشرتها دورية “ساينتيفيك ريبورتس”، إلى أن هذا العلاج أقلّ سمّية بكثير مقارنةً بخيارات العلاج المتاحة التي تتراوح بين الكيماوي والإشعاعي وجراحة زرع النخاع.

ويتوقع أن يترتب على استخدام العلاج ببكتريا إنزيمات الخميرة آثار جانبية أهمّها عمل استجابة مضادة من جهاز المناعة، وقدّر الباحثون نسبة حدوث هذه الاستجابة بنحو 25% من الحالات.