ما سِرّ عدم تمزق العملات الورقية في الماء؟

تواصل – وكالات:

لماذا لا تتمزق الأوراق المالية بعد غسلها؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثيرون خاصة من مر بتلك التجربة، فما السر في ذلك؟

يؤكد المختصون أن السر هو المواد الخاصة التي يتم استخدامها في صناعة العملات الورقية، والتي تختلف عن تلك المستخدمة في صناعة الأوراق الأخرى المستخدمة في الصحف والكتب والدفاتر.

وتتم صناعة الأوراق التي تستخدم في الكتابة أو صناعة الصحف من مادة السيليلوز، التي يتم استخلاصها من الأشجار.

ويتم تفكيك الأشجار كيميائياً للتوصل إلى ألياف الخشب الفردية، ثم يتم استخلاص ألياف السيلولوز، واستخدامها في تكوين صفائح رقيقة جداً يصنع منها الورق.

أما في صناعة النقود الورقية، فإنه يتم الاعتماد على مادة اللينين أو القطن، التي يتم تفكيكها إلى ألياف، تتماسك مع بعضها بشكل أقوى من الورق العادي.

هذه الألياف في مادة اللينين أو القطن لا تتشرب بالماء، وهو ما يفسر عدم تأثر الأوراق النقدية به، فيما تمتص ألياف السيليلوز في الورق العادي، الماء ويزداد حجمها مما يؤدي إلى تلفها.