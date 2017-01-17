 9 فواكه وخضراوات تخفض الكولسترول في الدم | صحيفة تواصل الالكترونية

9 فواكه وخضراوات تخفض الكولسترول في الدم

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9 فواكه وخضراوات تخفض الكولسترول في الدم

تواصل ـ وكالات:

قال الأخصائيون إن فواكه وخضراوات بعينها، مسؤولة أكثر من غيرها عن خفض مستويات الكولسترول في الدم، وهي:

1ـ الطماطم: وتعتبر أفضل مصدر لمادة (الليكوبين)، التي تعمل ضد تراكم الكولسترول على جدران الشرايين، وتزيد نسبة الليكوبين في الطماطم المطبوخة.

2ـ الجزر: ويحتوي على مادة (البيتا – كاروتين) المضادة للأكسدة بتركيزات كبيرة، ويفضل طهي الجزر قبل تناوله.

3ـ الملفوف: أو الكرنب غني بالمواد المضادة للأكسدة القوية، وتناول الملفوف الأحمر وسلطة الكرنب، مع الثوم، والقليل من السكر البني والليمون الطازج يزيد من فاعليته في محاربة الدهون الضارة.

4ـ الأفوكادو والجريب فروت: غنيان بمادة الجلوتاثيون وهي مادة مانعة للتأكسد لتحييد الجذور الحرة التي تسبب تدمير الخلايا.

5ـ التوت البري: ويحتوي التوت البري على أكثر المواد المضادة للأكسدة من أي طعام آخر.

6ـ الفراولة: وتحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد على محاربة شيخوخة الخلايا.

7ـ العنب: ويحتوي العنب على مادة كيرسيتين، التي تمنع الكولسترول الضار (LDL) من انسداد الشرايين.

8ـ البصل: ويساعد البصل على خفض ضغط الدم، كما أنه يحتوي على الكبريتيدات التي تقلل من خطر سرطان القولون والمعدة.

9 ـ فول الصويا: غني بالفيتامينات B، الحديد والكالسيوم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من الكوليسترول الضار (LDL) وتزيد من الكولسترول الجيد.

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