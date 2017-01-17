مختصون: ضبط «سخانات المياه» عند 90 درجة مئوية يزيد فرص الانفجار

تواصل – واس:

حذَّر مختصون في الأمن والسلامة، من الإهمال وعدم توفر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية، لأنها تشكل خطراً كبيراً على أفراد الأسرة عند انفجارها، وتستهلك قدراً كبيراً من الطاقة الكهربائية.

وقالوا ‘‘إنه عند رفع درجة حرارة المياه داخل السخان إلى 90 درجة مئوية، وترسب الكلس داخلها، قد يؤدي إلى قفل صمام الأمان مما ينتج عنه زيادة الضغط من تبخر المياه بكثافة شديدة، وبالتالي البحث عن أضعف نقطة في السخان لخروج البخار ومن ثم يحدث الانفجار الذي يحطم زجاج النوافذ والأبواب وحتى الجدران القريبة من السخان‘‘.

وأوضحوا، أنه يمكن تلافي تلك المخاطر، والتوفير في استهلاك الطاقة الكهربائية، باتباع خطوات وقائية بسيطة، منها ضبط درجة الحرارة في السخان على 60 درجة مئوية، وفصل التيار الكهربائي عن السخان في حالة عدم الحاجة له، وكذلك القيام بالصيانة والنظافة الدورية للسخان من قبل مختصين في هذا المجال.