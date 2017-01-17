الصين.. قرية أقزام تُثير حَيْرَة العلماء

تواصل – وكالات:

أثارت قرية يانغسي في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، حَيْرَة العلماء الذين يحاولون معرفة سرها لكون 40% من سكانها أقزاماً، ومتوسط أعمارهم بين 36 إلى 80 عاماً، ولا يوجد أي تفسير علمي منطقي لهذه الظاهرة؛ مما أدى إلى منحها لقب “قرية الأقزام”.

وحاول سكان القرية تفسير الظاهرة عبر الأساطير والقصص التي وجدت طريقها إلى عقول السكان والقرى المجاورة، حيث قال شيوخ القرية: “إنَّ يانغسي كانت قرية عادية إلى أن جاءت ليلة صيفية منذ أعوام وأفسدت كل شيء، حيث انتشر بينهم مرض خبيث جعل السكان يعانون من حالات غريبة، وتأثر كل الأطفال من سن الـ5 حتى الـ7 وتوقفوا عن النمو جسدياً، كما عانى البعض أيضاً من حالات إعاقات مختلفة”.

وتوافد العلماء والخبراء إلى القرية؛ لدراسة المياه والتربة والحبوب في المنطقة والأفراد المتضررين؛ أملاً في جمع بعض النتائج المقنعة، ورُغم ذلك لم يتمكنوا من تحديد سبب الحالة إلا أنه مرض انتشر في 1951 وظلَّ ينتقل من جيل لآخر لتتحوَّل القرية إلى لغز غامض.