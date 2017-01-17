5 فوائد صحية لفاكهة الشتاء «اليوسفي»

تواصل – وكالات:

فاكهة اليوسفي أحد أنواع الفاكهة الّلذيذة التي تعود على الجسم بالعديد من الفوائد، وتحتوي على معادن وفيتامينات جمة وهي من الفواكه المفضلة خلال الشتاء.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبي الأمريكي “Health Line” عن 5 فوائد مذهلة لليوسفي، وتشتمل الآتي:

1- تقلل خطر الإصابة بالسرطان:

كشفت الأبحاث والدراسات العلمية أن فاكهة اليوسفي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، إذ أن الكاروتينات الموجودة في البرتقال واليوسفي تسبب ارتفاع فيتامين (أ) الذى يحد من خطر الإصابة بسرطان الكبد .

2- غنى بفيتامين «C»:

يحتوى اليوسفي على مستوى عال من فيتامين C الذى يوفر عددا من الفوائد الصحية، منها محاربة الجذور الحرة من خلال خصائصه المضادة للأكسدة التي يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بالأمراض المعدية والسرطان.

3- يقلل الكوليسترول:

ينتج اليوسفي مادة تسمى “synephrine” التي تمنع إنتاج الكوليسترول في الجسم، كما أن المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيه تساعد على خفض الكوليسترول السيء وتعزيز الكوليسترول الجيد.

4- يقلل من ضغط الدم:

يساعد اليوسفي أيضا إلى انخفاض مستويات ضغط الدم لأنه يحتوى على المواد المغذية والمعادن مثل البوتاسيوم التي تعمل على تخفيض ضغط الدم.

5- يساعد على خفض الوزن:

يعد اليوسفي مصدر كبير من الألياف التي تساعد على امتلاء المعدة لفترة زمنية أطول وتقلل من الرغبة أو الحاجة لتناول المزيد من الطعام، وبالتالي يساعد في فقدان الوزن.