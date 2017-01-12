تحذير.. تنظيف زجاج السيارة بالماء الساخن يضر الكاميرات والمستشعرات

تواصل ـ وكالات:

حذرت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة، من تضرر الكاميرات والمستشعرات الخاصة بالأنظمة المساعدة في السيارة بفعل تراكم الثلج وبقايا الملح عليها إذا تمت إزالته بالماء الساخن، مؤكدة أن الفرق في درجة الحرارة قد يضر بالزجاج، ويضر بكاميرا الرجوع للخلف، علاوة على أنه يحظر استخدام كاشط الثلج في هذه المواضع، ولكن يفضل استخدام اسبراي إزالة الجليد.

وتنصح الهيئة الألمانية، في حالة العناية بهذه الأنظمة بكميات كافية من الماء وبشكل منتظم، كما توصي بإزالة الثلج العالق على الزجاج الأمامي بمساعدة كاشط ثلج، بحسب ‘‘موقع 24‘‘.

وللحصول على زجاج نظيف، يمكن لقائد السيارة الاستعانة بالمنظفات الخاصة المتوفرة في متاجر مستلزمات السيارات، ويحظر أيضاً استخدام المنتجات المنزلية الأخرى، لما قد تسببه من تلف لعناصر الضبط والإحكام.

وقد تتسبب طبقات الثلج السميكة المتراكمة، على مستشعرات الموجات فوق الصوتية لما يعرف بصافرات الصف في الإشارة إلى مسافات خاطئة، ولأسباب فيزيائية يتم الإشارة إلى مسافات صغيرة جدا، لذلك لا يصدر التحذير من التصادم عند الصف.