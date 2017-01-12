 خطوات تساعدك على الفهم السريع للأفكار | صحيفة تواصل الالكترونية

خطوات تساعدك على الفهم السريع للأفكار

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خطوات تساعدك على الفهم السريع للأفكار

تواصل ـ وكالات:

تشير تقنية “فاينمان” لتعلم الأشياء إلى أن الشخص سيكون قادراً على استيعاب الأفكار والمفاهيم بشكل أكثر عمقاً، وحفظ أفضل المعلومات من خلال عدة خطوات.

وتلخص تقنية فاينمان الخطوات هذه على النحو التالي:

-حدد موضوعاً ترغب في فهمه ودراسته.

-في صفحة فارغة بدفتر جديد، اكتب كل الأشياء التي تعرفها عن الموضوع، وإلى تلك الصفحة أضف أي شيء جديد تتعلمه حوله.

ـ كن متأكداً من أن لديك القدرة على تفسير الموضوع إلى مصطلحات بسيطة، واشرحه أمام طلاب، هذه الطريقة ستجعل لديك القدرة على معرفة كل ما استوعبته، ونقاط الضعف التي بحاجة للتطوير.

ـ إن واجهتك مشكلة، عُدْ إلى مصدر المعلومة وتعلم من جديد الجزء الذي تعاني من ضعف به حتى تصبح لديك القدرة على تفسيره على ورقة.

اعمل على تبسيط اللغة واستخدام القياس.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية فاينمان مثالية لتعلم فكرة جديدة، أو استيعاب فكرة سابقة بشكل أفضل، أو المذاكرة للامتحانات.

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