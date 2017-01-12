دراسة: مشاهدة الأفلام الأجنبية تعزز قيمة القتل بنحو 29.5%

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

كشفت دراسة حديثة حول القيم التي تعززها الأفلام الأجنبية، عن نسبة عالية من الاستعدادات التي تتركها لدى المتلقين للإقدام على فعل عدة جرائم أو سلوكيات منحرفة تهدد المجتمع وتهدم قيمه، لا سيما في المجتمعات المحافظة.

وأجرى الدراسة الكاتب والإعلامي باسل النيرب، من خلال رصده مائة فيلم من السينما العالمية نالت جوائز عالمية، وصنفت ضمن أعلى المشاهدات حسب مواقع الفيديو والعالمية وضمن لائحة IMDb.

وتبين من الدراسة التي نشرها النيرب، على حسابه في تويتر، أن الاندماج في مشاهدة تلك الأفلام يعزز قيمة القتل بنسبة 29.5%، والتمرد على القيم المجتمعية بنسبة 24.4%، ويعزز الانتقام بنسبة 23.4%، وينمى الشعور بالتضحية بنسبة 19.9%، وفي الاندماج بالمشاهدة فهي تعزز من الانتحار بنسبة 2.6%.

وأشارت الدراسة إلى أن الاستعدادات التي يكتسبها من يندمج في المشاهدة، وصلت إلى 20.2 % للقيام بعمل بطولي، 19.2% للقيام بمغامرة، 17.8%، للإقدام على الانتقام، 17.6% للتضحية، 13.4 % للصفح، 11.5 % للقتل.

واحتوت الأفلام التي شملتها الدراسة، على عدة سلوكيات، ومنها الضرب 16%، ألفاظ نابية 12.3%، عنف ضد الرجال 11.7%، الاقتحام 10.9%، جرائم القتل 10.7%، وإطلاق نار 8.1%.

وفي جانب العنف ضد النساء تضمنت الأفلام الــ 100 على 6.6% مشهد عنف، و5.3% تحريض على الجريمة، و 405% السطو، وقتل الشرطة 2.6%، ومشاهد لحرب العصابات 2.4%، ومشاهد للرعب 2.3%، والانتحار 0.9%، عنف ضد الأطفال 0.7%.