محلل تركي: مخابرات دولية تستهدف إسقاط أنقرة بدعم العمليات الإرهابية (فيديو)

تواصل – وكالات:

أكد المحلل والباحث السياسي التركي، مصطفى أوزجان، أن العمليات الإرهابية التي استهدفت تركيا مؤخراً تقف وراءها مخابرات دولية، جاء ذلك خلال الحوار الذي أجراه معه الإعلامي عبدالعزيز قاسم في برنامجه “ملفات خليجية”، والذي يعرض على قناة فور شباب الفضائية.

وأوضح أوزجان أن الهدف من هذه العمليات الإرهابية ليس أردوغان ولا تركيا، بل الكيان السُّنِّي برمته، مشيراً إلى أن تركيا تعيش في حالة حرجة، مضيفاً: “منذ القدم والولايات المتحدة ضد أي دور تركي في المنطقة، واليوم تطلق يد إيران وتدعمها”.

وبخصوص إدارة ترامب؛ عبر أوزجان عن تفاؤله بها مقارنة بالتمييع للقضايا الذي صاحب عمل إدارة أوباما، لكن الإشكال في أن ترامب منحاز للصهيونية والمشروع الصهيوني، مشيراً أنه لا يوجد بديل قوي عن أردوغان وهذا خطأ أردوغان نفسه؛ ولذلك لن يتنحى عن الرئاسة خاصة أنه مسنود من الشعب، وفي حال سقوط حزبه “العدالة والتنمية”، فإن حزب الشعب الجمهوري هو البديل، وسياسته مع بشار الأسد وإيران.

وتابع أوزجان: أن موقف تركيا تجاه الثورة السورية أصبح مصدر قلق، وبدلاً من تغيير سياسة بشار في سوريا يحاولون تغيير سياسة أردوغان، ومحاولة إضعافه.

وتضمنت الحلقة مداخلة للكاتب حمد الماجد، والذي رأى بأن الحلول أمام تركيا هي ما بين سيئ وأسوأ، وتابع قائلاً: “نتفهم تقاربها مع روسيا بعد خذلان الغرب لها”.

وأكد الماجد: أن الهجمات الإرهابية على تركيا أتت ضمن منظومة إضعاف العالم السُّنِّي لا سيما دوله الكبرى، ودائماً ما نجد أن تهمة الإرهاب حكر على أهل السُّنَّة، محذراً من أي انكسار يصيب تركيا، أو السعودية ومصر؛ لأنه لو حدث سينهار العالم العربي وختم بقوله :”الدعم الغربي لتغوّل إيران في المنطقة دليل مخطط ضد السُّنَّة بما فيهم تركيا.