كيف تتخلص من إدمان الكافيين في 5 خطوات؟

تواصل ـ وكالات:

لاشك أن الإدمان على الكافيين قد يسبب مشكلات لا حصر لها، لذا نصح خبراء التغذية، ببعض الخطوات التي تساعد على الحد من إدمانه من خلال عدة طرق أهمها:

1- ممارسة تمارين التنفس:

أثبتت الدراسات أن تمرينات التنفس تساعد على الحد من مشكلة وأعراض إدمان الكافيين، كما تلعب دورا مهما في القضاء على السموم من الجسم.

ويتمثل التمرين على التنفس في الاستلقاء على الظهر، وكتم الأنفاس، لمدة 10 ثواني وتكرار هذا التمرين 10 مرات.

2- تناول الكثير من الماء:

من أهم الأمور التي تساعد على التخلص من هذه المشكلة، شرب الكثير من الماء لانه يساعد على كثرة التبول، وهذا يؤدي إلى إخراج السموم من الجسم والتخلص من الجفاف الذي يحدث بسبب إدمان الكافيين.

3- الحصول على ساعات نوم عميقة:

الحصول على النوم الجيد يساعد على محاربة أعراض إدمان الكافيين.

4- ممارسة التمارين الرياضية:

تقول الدراسات، إن ممارسة الرياضة تساعد على إطلاق ‘‘الاندورفين‘‘ الذي يساعد على الحد من الصداع و أعراض إدمان الكافيين.

5- الحصول على مكملات الماغنسيوم.

وتشير الدراسات إلى إن الإكثار من تناول الكافيين يسبب العديد من المشاكل الصحية، أهمها ارتفاع ضغط الدم وضعف قدرة الكبد على التخلص من السموم وتسوس الأسنان وضعف العظام والقلق والصداع واضطرابات النوم والجفاف.