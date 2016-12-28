«السديس» يوجه بإنشاء أيقونة إلكترونية في واجهة بوابة الحرمين الجديدة

تواصل ـ سعود الخالد:

تَصَدّرت عبارة “يسعدني تواصلكم” واجهة بوابة الحرمين الشريفين الإلكترونية الحديثة التي أعلن انطلاقها الرئيسُ العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتهدف هذه الخدمة إلى تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات وتعزيز مبدأ الوضوح والشفافية والسرية في التعامل مع الشكاوى الواردة إلى الرئيس العام وتقبل المقترحات والآراء من خلالها.

وقال السديس: إن “أيقونة البوابة الإلكترونية الخاصة بالرئاسة ” نظام حديث يعتبر جسر تواصل بيننا وبين إخوتنا من المستفيدين من إدارات الخدمة في شؤون الحرمين من زوار وعمار وحجاج، وتعتبر منصة فعلية توفر لهم فرصة إبداء ملاحظاتهم وآرائهم وقراءة مقترحاتهم وأفكارهم”.

وتحدث عن الخدمة الجديدة، مؤكداً أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى جاهدة لتطوير أدائها المتواصل بين الحين والآخر بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد.

وأوضح السديس أن مقترحات وملاحظات المستفيدين تعتبر مرجعية معتمدة تسهم في تحسين أداء الإدارات وتجويد خدماتها، بما يحقق نوعية الخدمة المقدمة لهم بأفضل حال.