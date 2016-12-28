تحذيرات.. 9 منتجات خطر على البيئة

تواصل ـ وكالات:

أشارت بعض التحذيرات البيئية، إلى 9 منتجات يتم استخدامها يومياً في المنازل، وتعد خطراً كبيراً على البيئة أهمها:

1 – كبسولة القهوة المضغوطة:

لها تأثير سلبي على البيئة، فالكبسولات المصنوعة من الألمنيوم والبلاستيك، يصعب إعادة تدويرها، وغالباً ما تبقى في مكب النفايات، وقد حظرت مدينة هامبورغ الألمانية مؤخراً استخدام كبسولات القهوة في المباني العامة.

2 – أنواع من معجون الأسنان:

تحتوي بعض معاجين الأسنان على جزيئات مجهرية بلاستيكية، تساهم في تدمير الحياة الطبيعية البحرية، بعد وصولها إلى البحر عن طريق التصريف الصحي؛ لأنها لا تتحلل، وتجذب المواد الكيميائية السامة.

3 – عيدان الأكل الخشبية:

تشكل خطراً على الغابات الآسيوية والأشجار؛ إذ تقطع 4 ملايين شجرة سنوياً لإنتاج 57 مليار عود خشبي.

4 – المناديل الرطبة:

تحتوي على مادة بلاستيكية لا تتحلل؛ ما يؤدي إلى أزمة انسداد في مجاري الصرف الصحي.

5 – البطاريات:

تحتوي على مواد كيميائية سامة ومؤذية، مثل الرصاص، والكادميوم، والزئبق، وقد تتسرب هذه الكيماويات إلى التراب لدى التخلص منها.

6 – الأكياس البلاستيكية:

أكدت بعض الدراسات أن تريليون كيس بلاستيكي سنوياً، لا تتحلل وتعتبر الأكياس البلاستيكية من أخطر المنتجات على البيئة؛ حيث يسبب حرقها فرز مواد كيميائية سامة ومؤذية في الجو.

7 – أكياس الشاي البلاستيكية:

تسبب خطراً على البيئة؛ لأنها لا تتحلل وتفرز كيماويات سامة.

8 – حبوب منع الحمل:

تؤثر على تكاثر الأسماك في البحار؛ لذا ابتعدوا عن التخلص منها عن طريق رميها في مجاري الصرف الصحي.

9 – بلاستيك شفرات الحلاقة:

يؤثر على البيئة؛ إذ يصعب تحلل المواد المستخدمة في هذه المنتجات.