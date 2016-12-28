بوائك «الأقصى الثماني» شاهدة على تاريخ المسجد المبارك

تواصل – وكالات:

بوائك المسجد الأقصى تعد من أهم المعالم العمرانية التي تقع ضمن ساحات المسجد المبارك، والبائكة هي مجموعة الأعمدة المتتابعة على خط مستقيم، والموصولة في أعلاها بأقواس تحمل السقف، وهذا اللفظ يستعمل بشكل أساسي في العمارة الدينية وعلى وجه التحديد في عمارة المساجد.

وتقع البوائك حول صحن قبة الصخرة المشرفة من جهاتها الأربع، ويصعد من خلالها إلى صحن الصخرة بواسطة درج عريض، ويبلغ عدد البوائك في المسجد الأقصى ثماني بوائك موزعة على الجهات الأربع: واحدة في منتصف الجهة الشرقية، واثنتان في الجهة الشمالية، واثنتان في الجهة الجنوبية، وثلاث في الجهة الغربية.

ويحيط بالمسجد المبارك 8 بوائك تشهد على تاريخ المسجد المبارك، ذكرتها فضائية الجزيرة في تقرير لها كالتالي:

1 – البائكة الشمالية الشرقية:

تقع في الطرف الشمالي لصحن الصخرة (الواقعة وسط المسجد الأقصى المبارك) في جهته الشرقية، أُنشئت في العهد المملوكي عام 726هـ – 1325م؛ أي في عهد الملك محمد بن قلاوون الصالحي، وهذا مسجل على لوحة في البائكة.

وهي عبارة عن ركبتين عظيمتين في الأطراف، وعمودين أسطوانيين في الوسط، ارتفاعها سبعة أمتار، وسلمها الحجري يقوم بمرحلتين، ويضم 11 درجة.

2 – البائكة الشمالية الغربية:

تقع على الزاوية الشمالية الغربية لساحة الصخرة المشرفة بين الخلوات الشمالية وقبة الخضر. أُنشئت في العصر المملوكي عام 778هـ – 1376م، وتم تجديدها في العصر العثماني، ويبلغ ارتفاعها حوالي سبعة أمتار.

وهي عبارة عن ركبتين عظيمتين في الأطراف، وثلاثة أعمدة أسطوانية في الوسط، سلمها الحجري درجاته ثلاث وعشرون درجة.

3 – البائكة الوسطى الشمالية:

تقع في منتصف الحد الشمالي لصحن الصخرة المشرفة في قلب المسجد الأقصى. أُنشئت في العهد المملوكي عام 721هـ – 1321م، ويبلغ ارتفاعها 7.5م.

وهي عبارة عن ركبتين عظيمتين في الأطراف، وعمودين أسطوانيين في الوسط، وسلمها الحجري يقوم على مرحلة واحدة ودرجاته تسع.

4 – البائكة الوسطى الجنوبية:

توجد في منتصف الحد الجنوبي لصحن الصخرة الواقعة في قلب المسجد الأقصى، وربما تكون قد أُنشئت أول مرة في العهد الأموي، ولكن من المؤكد أنها جُددت في العهد العباسي ثم الفاطمي والعثماني، ثم رممتها دائرة الأوقاف الإسلامية عام 1402هـ – 1982م.

وهي عبارة عن ثلاثة أعمدة أسطوانية في الوسط تحفها عن اليمين واليسار ركبتان عظيمتان، وارتفاعها 6.5م. ويصل ساحة المسجد بصحن الصخرة درج حجري درجاته عددها عشرون.

وفي الواجهة الجنوبية من هذه البائكة الجنوبية، توجد مزولة شمسية يستعين بها المصلون للتعرف على أوقات الصلوات، وكانت الاستعانة بها سابقاً أوسع مما هي عليه اليوم للاستعاضة عنها بساعات اليد، وهي من صنع المهندس رشدي الإمام عام 1927.

5 – البائكة الشرقية:

هي البائكة الوحيدة في جهتها على الحد الشرقي لصحن الصخرة الواقعة وسط المسجد الأقصى، أُنشئت على الأرجح في العهد الأموي، وأُعيد بناؤها في العصر العباسي خلال القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي).

وتعد كبرى البوائك الموجودة حول صحن الصخرة، حيث تتكون من ركبتين عظيمتين وأربعة أعمدة أسطوانية رخامية الصناعة. ويصل ساحة المسجد الشرقية بصحن الصخرة 22 درجة وثلاث درجات أخريات، وارتفاعها 6.5م.

6 – البائكة الجنوبية الشرقية:

تقع قرب الطرف الشرقي للحد الجنوبي لصحن الصخرة الواقعة في قلب المسجد الأقصى. أُنشئت في العهد الفاطمي عام 412هـ – 1021م، وتم تجديدها في العهد الأيوبي عام 608هـ – 1211م.

وهي عبارة عن ركبتين عظيمتين في الأطراف، وعمودَيْ رخام في الوسط أُسطوانييْ الشكل، وعدد درجات سلمها الحجري 19 درجة، ويتراوح ارتفاعها بين 6.5 و7م.

ويوجد بين هذه البائكة والبائكة الجنوبية على محيط صحن الصخرة حجر منحوت داخل السور الحجري على شكل محراب، ارتفاعه ارتفاع السور المنخفض، ويُعتقد أنه جُعل بهذا الشكل إشارة إلى جهة القبلة، وهو مجهول سنة الإنشاء، لكن يُرجح أنه عثماني العهد أُنشئ عند تبليط صحن الصخرة.

7 – البائكة الجنوبية الغربية:

تقع على المحيط الغربي لصحن الصخرة في جهته الجنوبية، ويعود إنشاؤها إلى 877هـ – 1472م؛ أي في عهد السلطان الأشرف قايتباي، وهي بذلك آخر بوائك المسجد الأقصى المبارك بناءً.

وهي عبارة عن ركبتين عظيمتين في الأطراف، وعمودين من الرخام في الوسط. ارتفاعها 7م، ويوصل إليها سلم حجري درجاته 24 درجة.

وفي الحائط الشمالي للركبة الشمالية يوجد محراب صغير الحجم، لعل تاريخ نقشه يعود إلى العهد العثماني.

8 – البائكة الغربية:

تقع في منتصف الحد الغربي لصحن الصخرة المشرفة الواقعة في قلب المسجد الأقصى. يعود بناؤها المعروف حالياً إلى عام 340هـ – 951م، وهي عبارة عن ركبتين عظيمتين في الأطراف، وثلاثة أعمدة أسطوانية في الوسط. درجات سلمها 24 درجة، توصل الصاعد إلى صحن الصخرة من ساحة المسجد الغربية. وتم تجديدها مرة أخرى في العصر الفاطمي بُعيد إنشائها بقليل.