نصائح للوقاية من انتقال مرض «الجرب» بين الأطفال

تواصل – وكالات:

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال من أن الطفح الشبيه بالبثور المثير للحكة قد يكون مؤشراً للإصابة بمرض الجرب، وهي حالة تسببها حشرات العث.

والجرب أو ما يعُرف باسم “حكة السبع سنوات” هو مرض جلدي مُعدٍ تسببه القارمة الجربية، وأكثر الأعراض شيوعاً هي الحكة الشديدة، وطفح جلدي يشبه البثور.

ويزيد احتمال الإصابة بالجرب خلال المواسم التي يقضي فيها الأطفال المزيد من الوقت في الأماكن المغلقة، ويمنح هذا النوع من الحشرات المفصلية فرصاً أفضل للانتقال من طفل لطفل.

والخطير أن الأمر لا يستغرق سوى خمس إلى عشر دقائق لانتقال العث عندما يكون الأطفال ممسكين بأيدي بعضهم، أو يلعبون، أو نائمين بجوار بعضهم، ويتطلب الأمر أنثى عثة واحدة حامل لتتسبب في غزو، حيث تختبئ حشرة العث في الجلد وتضع بيضها هناك.

وفي حال كان الآباء يشتبهون في أن طفلهم ربما يكون مصاباً بالجرب، يجب عليهم الذهاب إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن، وغالباً ما يصف أغلب الأطباء كريماً خاصاً يتم وضعه على الجسم بأكمله بما في ذلك فروة الرأس.

ويُوصي الأطباء أيضاً بقص أظافر الطفل وإبقائها نظيفة، ويمكن أن يؤدي قيام الطفل بحك جلده بأظافره الطويلة المتسخة إلى فتح جروح عرضة للالتهاب.