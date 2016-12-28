عسير.. «دور الأسرة في ترسيخ الأمن الفكري» ندوة بـ«تعاوني الحريضة»

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

شهدت ‘‘ندوة الأمن الفكري ومسؤولية الأسرة في تحقيقه‘‘ التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحريضة التابعة لمحافظة رجال ألمع منطقة عسير بالأمس، وحاضر بها فضيلة الشيخ الدكتور علي آل مطري والمستشار الأسري الشيخ عيسى خرشان، حضوراً نوعيا كبيراً.

حيث طرحت الندوة، التي أدارها مدير المكتب هادي عسيري، عدداً من القضايا الأسرية المهمة، مروراً بالمشكلات ومسبباتها وختاماً بالعلاج.

رعى الندوة، رئيس مركز الحريضة عبدالله عائض علي، وحضرها مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد برجال ألمع الشيخ إبراهيم السعداني.

تعد الندوة، باكورة انطلاقة لعدد من الندوات في هذا الشأن، التي يرى المكتب أنها من أهم اهتماماته ومسؤولياته.