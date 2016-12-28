برعاية مؤسسة «الراجحي».. تخريج 30 طالباً في ختام الدورات العلمية بـ«تعاوني ضباء»

تواصل ـ تبوك:

اختتم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في محافظة ضباء بتبوك، الدورات العلمية المستمرة بتخريج أكثر من 30 طالباً وطالبة من مختلف الأعمار.

وتأتي هذه الدورات التي يرعاها فرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية في تبوك، ضمن برامج المكتب في أداء رسالته وتبليغ الدين بمختلف الوسائل، بهدف تعليم أساسيات الدين وأحكامه بالأدلة الصحيحة والنهج القويم.

وشرّف ختام البرنامج مدير فرع مؤسسة الراجحي الخيرية بتبوك الشيخ عبدالعزيز الشمري، ومدير المكتب التعاوني بالمحافظة وجمع من أولياء الأمور والمحبين، وتمّ تكريم الخريجين، واستلام الشهادات.

ويحظى الطالب في الدورات التي ظلّ البرنامج يُنظمها لأكثر من 10 سنوات، بدراسة المتون العلمية بالتدرّج من الصغار إلى المطولات على يد نخبة من طلبة العلم.